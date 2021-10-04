ПСБ: Поводов для ухода выше 80 долл./барр. мы не видим., в фокусе ОПЕК+

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent находятся в ожидании сегодняшнего заседания ОПЕК+. Если альянс согласует увеличение добычи больше, чем на 0,4 млн барр./день, это будет поводом для снижения к 73-75 долл./барр. В базовом сценарии никаких изменений не ожидается, поэтому котировки могут остаться в рамках привычного «бокового» диапазона – 77-79 долл./барр. Поводов для ухода выше 80 долл./барр. мы не видим. Из статистики отметим рост числа буровых установок в США: за неделю они выросли на 7 ед., до 428 шт. Тем не менее, пробуренные, но не законченные скважины в Америке сокращаются, а буровой активности пока недостаточно для остановки этого процесса, поэтому добыча нефти восстанавливается не так активно, как могла бы.

ПАО "Промсвязьбанк"