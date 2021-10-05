ПСБ: Пара доллар-рубль в ходе вчерашних торгов смогла протестировать на прочность нижнюю границу нашего целевого диапазона 72,5-74,5 руб.
Жильников Егор, главный аналитик ПСБ
Резкий рост нефтяных котировок (цены на Brent взлетали к 82 долл./барр. после не содержавшего негативного сюрприза заседания ОПЕК+) способствовал укреплению рубля, выглядевшего заметно лучше валют других развивающихся стран. Вместе с тем, закрепиться ниже уровня 72,5 руб. доллару не удалось, - негативно сказалось дальнейшее повышение нервозности инвесторов на глобальных рынках.
Сохраняющийся по состоянию на утро вторника не вполне благоприятным внешний фон и отсутствия заметной ценовой динамики на рынке нефти заставляют нас консервативно оценивать ближайшие перспективы рубля.
Сегодня ждем удержания доллара, в отсутствие резких шоков, в зоне 72,5-73 руб. Значимых поводов для развития укрепления рубля сегодня пока не видим.
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