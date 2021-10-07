Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 октября: 4 078,8799 руб/1 г золота и 52,0200/1 г серебра ЦБ РФ с 7 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 078,8799 руб.

1 грамм серебра - 52,0200 руб.

1 грамм платины - 2 209,4600 руб.

1 грамм палладия - 4 418,9302 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,7699 р. (0,56%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4400 р. (0,84%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,3501 р. (1,36%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 56,0202 р. (1,25%) . dims

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