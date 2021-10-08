«Фридом Финанс»: Рубль пошел за нефтью

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 7 октября на отечественных площадках преобладала позитивная динамика. Индексы Мосбиржи и РТС вернулись на локальные максимумы. Лидерами роста стали акции Акрона (+6,30%). Коррекцию продолжили бумаги Газпрома (-2,82%). Пара USD/RUB впервые с июня опустилась ниже отметки 72.

Рубль укрепился до максимума за четыре месяца. Торговый объем вчера был выше среднего. Российская валюта долгое время игнорировала повышение цен на нефть и газ. Укрепление рубля не вызвано сезонными факторами, такими как налоговый период. Не повышались и цены на облигации. Не исключаем, что нерезиденты могут сделать ставку на рост цен облигаций и рубля в октябре, но лишь когда выйдут данные по инфляции в США за сентябрь и когда появится определенность относительно повышения ставки в России. Международные инвесторы предпочитают российские акции и готовы увеличить вложения в них, если геополитические риски, связанные с принятием бюджета в США, не реализуются. Достижение психологически значимого уровня 70 по паре USD/RUB обеспечило бы дополнительный стимул для покупки рублевых активов.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Лидерами роста могут стать акции банков и нефтегазового сектора. Прогноз по паре USD/RUB: 71,00–72,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 4200–4250 пунктов.