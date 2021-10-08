ПСБ: По итогам недели национальная валюта ушла ниже отметки 72 руб/долл
По итогам прошедшей недели национальная валюта ушла ниже отметки 72 руб/долл, тем самым обновив многомесячные максимумы, отмечают аналитики ПСБ:
– Мы ожидаем, что на следующей неделе пара доллар-рубль может попробовать протестировать отметку 71,5руб., в случае сохранения благоприятной конъюнктуры на рынке нефти. Однако техническая перепроданность и статистика выступают факторами риска и потенциально приведут к возвращению пары к отметке 72,5 руб.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.