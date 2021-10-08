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ПСБ: По итогам недели национальная валюта ушла ниже отметки 72 руб/долл По итогам прошедшей недели национальная валюта ушла ниже отметки 72 руб/долл, тем самым обновив многомесячные максимумы, отмечают аналитики ПСБ: – Мы ожидаем, что на следующей неделе пара доллар-рубль может попробовать протестировать отметку 71,5руб., в случае сохранения благоприятной конъюнктуры на рынке нефти. Однако техническая перепроданность и статистика выступают факторами риска и потенциально приведут к возвращению пары к отметке 72,5 руб.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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