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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 октября: 4 067,6899 руб/1 г золота и 52,1900/1 г серебра

ЦБ РФ с 9 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 067,6899 руб.
  • 1 грамм серебра - 52,1900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 295,9600 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 619,6899 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,2299 р. (0,47%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5400 р. (1,02%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,4700 р. (0,20%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 199,3902 р. (4,51%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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