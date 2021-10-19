«Открытие»: В октябре быстрый рост цен может продолжиться

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

В сентябре темпы инфляции усилились до 0,6% м/м, и в связи со слабым урожаем в октябре быстрый рост цен может продолжиться. Следует отметить, что инфляция носит крайне неоднородный характер. Основное ускорение инфляции – как в сентябре, там и за последние 12 месяцев – вызвано ростом цен трех компонент: плодоовощная продукция (15,5% г/г) , мясо и мясопродукты (11,9% г/г), легковые автомобили (13,6% г/г). Вместе они занимают 19% корзины потребительских расходов, по которой рассчитывается индекс ИПЦ. Вклад этих трех категорий составляет 2,5 п.п. из 7,4% годовых темпов, а также чуть менее 0,6 п.п. из 0,8% месячного прироста цен в сентября с устраненной сезонностью. При этом динамика цен на услуги и непродовольственные товары повседневного пользования – в их числе одежда, обувь, галантерея – растут темпами ниже 4,0% г/г целевого уровня Банка России.

Удорожание, вызванное ростом цен на огурцы, помидоры, зерновые и комбикорма, может быть следствием снижения урожая продукции относительно показателей 2020 г. Так, по отчету Минсельхоза, было намолочено зерновых в объеме 87,4% от объемов прошлого года (по состоянию на 5 октября 2021 г.). При этом наблюдаемое укрепление рубля лишь компенсирует дальнейший рост мировых долларовых цен на продовольствие, однако может затормозить рост цен на новые автомобили, который наблюдается в мире из-за дефицита проводников.

За первые 11 дней октября, судя по недельным данным, высокий рост цен на плодоовощную продукцию и мясо за счет этих категорий продолжается. Недельный показатель роста цен остается выше 0,2% н/н, хотя постепенно замедляется за счет торможения динамики роста цен на другие товары – в частности, на автомобили. По итогам октября инфляция может составить около 0,8%, а годовые темпы роста цен вырастут до 7,8%.