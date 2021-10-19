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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 октября: 4 032,8601 руб/1 г золота и 53,1300/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 032,8601 руб.
  • 1 грамм серебра - 53,1300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 400,3301 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 661,0898 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,2401 р. (1,16%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,19%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,5401 р. (0,85%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 240,2000 р. (4,90%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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