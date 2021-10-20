Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 октября: 4 059,9700 руб/1 г золота и 54,1400/1 г серебра ЦБ РФ с 20 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 059,9700 руб.

1 грамм серебра - 54,1400 руб.

1 грамм платины - 2 407,1399 руб.

1 грамм палладия - 4 748,1201 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,1099 р. (0,67%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0100 р. (1,90%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,8099 р. (0,28%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 87,0302 р. (1,87%) . dims

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