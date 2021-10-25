ИАЦ «Альпари»: Рубль открылся ростом в начале недели

В пятницу, 22 октября, по итогам торгов рубль заметно укрепился к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 1,07%, до 70,33 руб., евро/рубль — на 0,95%, до 81,87 руб., фунт/рубль — на 1,38%, до 96,72 руб.

Курс доллара находился в ценовом диапазоне 70,80–71,25 руб. до пятницы. Спрос на нацвалюту повысился в последний день недели на неожиданном решении Банка России повысить ключевую ставку на 75 б.п., до 7,50%. Такое решение ЦБ РФ принял на фоне разгона инфляции. Регулятор повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 7,4–7,9% с прежних 5,7–6,2%. Прогноз на следующий год сохранился на уровне 4–4,5%. ЦБ допускает ещё одно повышение ставки в этом году.

После решения центрального банка курс доллара снижался до 69,82 руб. Продавцы протестировали отметку в 70 руб. Дополнительную поддержку рубль получил от роста нефтяных котировок. Цена на сорт марки Brent выросла на 1,32%, до $85,85.

Укрепление рубля сдержал дорожающий доллар. На американской сессии глава ФРС США Джером Пауэлл подтвердил планы ФРС по сокращению закупки активов. Банк ожидает сохранения высокой инфляции из-за проблем с поставками. Они толкают цены вверх и неизвестно когда эта ситуация придет в норму. Если ФРС увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий, то повысит ставки.

Курс доллара восстановился до 70,57 руб. На этом ослабление рубля прекратилось. На американской сессии прилетала позитивная новость, что перед окончанием льготного периода застройщик Evergrande заплатил проценты по долларовым облигациям. Вечерняя сессия закрылась по доллару на уровне 70,33 руб.

Против «британца» прибыль оказалась больше из-за его ослабления на валютном рынке. Британский фунт подешевел к доллару и рублю на фоне слабых данных по розничным продажам в Великобритании.

В понедельник, 25 октября, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent превысила отметку $86 за баррель. Если сегодня покупатели закроют день выше $86,25, то откроется дорога к уровню $90. Нефтяной рынок должен поддержать рубль в ноябре. Целевая зона по доллару находится в районе 68 руб. Ниже обозначенного уровня видимость плохая. От 68 руб. за доллар стоит ожидать новой фазы ослабления рубля.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»