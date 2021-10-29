«Фридом Финанс»: Укрепление рубля оказало поддержку отечественным фондовым площадкам

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Несмотря на благоприятный внешний фон (индексы Dow и S&P 500 обновили максимумы), российский фондовый рынок продемонстрировал боковую динамику. Впрочем, в отличие от американских, отечественные фондовые площадки не скатывались в глубокую коррекцию, а индекс РТС достиг максимума за 10 лет на фоне укрепления рубля.

Пара USD/RUB опустилась ниже 70 впервые с лета прошлого года. Это стало не следствием притока средств нерезидентов в облигации, а было обусловлено ростом цены на нефть. В рублевом выражении Brent стоит около 6 000 за баррель, что соответствует историческому максимуму. В долларовом эквиваленте нефть подорожала до $85 за «бочку». Мы ожидаем, что курс рубля до конца года будет соответствовать цене на нефть в диапазоне 5500–6000 руб.

Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых. Базовая инфляция ускорилась до 7,6%, продовольственная — до 9,2%, а инфляционные ожидания поднялись выше 13%. ЦБ прогнозирует, что к концу года инфляция может вплотную подойти к 8%, что потребует нового повышения ключевой ставки. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила, что в декабре ставка будет поднята еще на 1 п.п. Возврат к нейтральной денежно-кредитной политике ожидается теперь не ранее середины 2023 года. Ориентир на будущий год по усредненной ставке: 7,3–8,3% годовых.

Реакция рынка на последние события была спокойной. Негативное влияние повышения ставки на компании из реального сектора экономики ограниченно и отражает уже произошедшие изменения на денежном и облигационном рынках. Для финансового сектора повышение ставки выгодно: ставки по кредитам для населения, кроме льготных, могут вырасти в пределах 1 п.п.

В серьезную коррекцию, похоже, перестали верить даже любители коротких продаж. Приток средств в фонды акций продолжается. Поддержку рынку оказывает положительная динамика на внешних сырьевых и фондовых площадках. В России продолжается не только сезон отчетности, но и сезон IPO. На биржу уже вышли Ренессанс страхование и Softline, на подходе размещения компаний Делимобиль и ЦИАН.

На динамику российского рынка окажут влияние движение цен на сырьевые товары и тренды на американских площадках, зависящие от корпоративных отчетов и данных макростатистики. Поскольку сезон отчетности проходит свой пик, наиболее вероятно небольшое снижение. Ожидания по индексу Московской биржи: диапазон 4100–4300 пунктов. Ориентир для пары USD/RUB: 69–72.

Рекомендуем спекулятивно покупать бумаги М.видео, Детского мира, Московской биржи, МТС. Для открытия коротких позиций подойдут акции НЛМК и НОВАТЭКа.