Комментарии

ПСБ: Brent будет удерживаться в зоне 83-85 долл./барр. Brent будет удерживаться в зоне 83-85 долл./барр. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent после попыток снижения на минувшей неделе вновь вернулись в область высоких значений: ближайший фьючерс торгуется около 84 долл./барр. Как и ожидалось, заседание ОПЕК+ прошло без сюрпризов, квоты сохранены в прежнем объеме. Со стороны ФРС также все по плану, поэтому сырье остается на повышенных уровнях. Саудовская Аравия в пятницу подняла отпускные цены на нефть на декабрь, подчеркнув тем самым, что спрос остается сильным при ограниченных объемах поставок. Полагаем, что сегодня Brent будет удерживаться в зоне 83-85 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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