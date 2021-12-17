Альфа-Капитал: Рубль неплохо реагирует на всеобщий интерес к риску

Курс российского рубля в четверг, 16 декабря, снизился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 73,75 руб. (+0,05 руб.), курс евро - 83,57 руб. (+0,44 руб.), отмечает Владислав Силаев, старший трейдер УК “Альфа-Капитал":

– Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру пятницы падает на 0,91% и составляет 74,34 долларов за баррель. Цена актуальных контрактов на североамериканский сорт WTI понизилась на 1,04% и составила 71,63 долларов за баррель.

Рубль неплохо реагирует на всеобщий интерес к риску, но вечерняя смена настроений на площадке сократила дневные достижения.

На открытии торгов в пятницу, 17 декабря, российский рубль продолжает снижаться в парах с мировыми валютами. На 8.00 Мск курс доллара составил 73,87 руб. (+0,16%), курс евро – 83,76 руб. (+0,23%). Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 73,50-74,50 руб. в паре с долларом и на уровне 83,00-84,00 руб. в паре с европейской валютой.