ПСБ: Актуальный диапазон для пары доллар-рубль 73,5-74,5 руб.

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль завершила торги удорожанием американской валюты, закрепившись у отметки 74,3 руб.

Вчера рубль, вместе с другими валютами сырьевых рынков, тяготел к легкому ослаблению, проигнорировав резкое ухудшение внешнего фона. Отметим, что рубль, выглядящий, по нашему мнению, несколько перепроданным, оказался устойчив к повышению волатильности на рынке нефти: цены на Brent опускались ниже отметки 70 долл./барр. на фоне очередной порции неблагоприятных заявлений развитых стран относительно распространения омикрон-штамма. По нашим оценкам, доллар достиг значимого уровня сопротивления у отметки 74,3 руб., что позволило рублю смотреться лучше, чем корзина валют ЕМ. Отметим, что торговая активность на валютном рынке была невысокой, указывая на отсутствие склонности инвесторов выходить из рубля.

Утро вторника формируется благоприятный фон для восстановления национальной валюты: фьючерсы на нефть марки Brent пытаются частично компенсировать вчерашние потери, на мировых рынках преобладают позитивные настроения, указывая на оживление аппетита к риску.

Мы считаем на данный момент актуальным диапазон 73,5-74,5 руб. по паре доллар-рубль. Рассчитываем на тяготение пары к его нижней границе в отсутствие дополнительного негатива по омикрон-штамму.

ПАО "Промсвязьбанк"