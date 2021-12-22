ПСБ: Ориентируемся на консолидацию в диапазоне 73,5-74,5 руб.

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Доллар в ходе торгов во вторник смог вернуться ниже 74 руб. из-за улучшения внешнего фона

Вчера на глобальных финансовых рынках преобладали «восстановительные» настроения: цены на нефть марки Brent вновь поднялись в верхнюю часть нашего целевого диапазона 74 долл./барр., большинство мировых фондовых рынков смогли завершить торговый день в уверенном плюсе, что вкупе позволило национальной валюте подорожать. Тем не менее, укрепление рубля было плавным ввиду сдержанного отношения глобальных инвесторов к валютам ЕМ на фоне неопределенности вокруг омикрон-штамма и приближения католического Рождества.

Смешанный внешний фон на утро среды не способствует развитию укрепления национальной валюты: большая часть ключевых валют ЕМ торгуется разнонаправленно, фьючерсы на нефть Brent и развитые рынки не демонстрируют ярко-выраженной динамики после бурного вчерашнего отскока.

Сегодня мы ожидаем продолжения консолидации пары доллар-рубль в диапазоне 73,5-74,5 руб. Не исключаем, что в середине дня возможно тяготение доллара к нижней границе нашего целевого коридора на фоне крепости рынка нефти.

ПАО "Промсвязьбанк"