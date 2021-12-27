ПСБ: Активность на валютном рынке заметно снизилась

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар рубль завершила неделю чуть выше нашего целевого диапазона 73 - 73,5 руб.

Пятничные торги на валютном и фондовом рынках проходили на фоне пониженной торговой активности ввиду католического Сочельника – большинство бирж стран Запада было закрыто в этот день. Отметим, что валюты ЕМ, лишенные значимых ориентиров, преимущественно (исключение составили турецкая лира и южноафриканский ранд, продолжившие укрепление на внутренних факторах) торговались безыдейно. Тем не менее, небольшой откат нефтяных котировок в ходе сокращенной торговой сессии в Лондоне, - цена барреля Brent опускалась к отметке 75,5 долларов, - смог задать импульс к ослаблению рубля.

На утро понедельника формируется нейтральный фон для национальной валюты. Цены на нефть марки Brent находятся под символическим давлением, фьючерсы на ключевые индексы США и Европы торгуются, не демонстрируя значимых отклонений, отражая консервативный настрой глобальных инвесторов и дефицит новостных драйверов для открытия направленных позиций.

Сегодня мы ожидаем, что доллар может тяготеть к возврату в 73-73,5 руб. Отметим, что сегодня торговая активность также будет невысокой ввиду продолжения Рождественских праздников в странах Европы. На горизонте предновогодней недели, весьма скудной на события и традиционно характеризующей невысокой активностью, рассчитываем, что пара доллар-рубль удержится в зоне 73 — 74 руб.

ПАО "Промсвязьбанк"