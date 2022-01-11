ПСБ: Пара доллар-рубль может протестировать отметку 74,5 руб.

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль третий день подряд снижалась, тем самым формируя локальный нисходящий тренд: стоимость доллара опускалась ниже отметки 75 руб.

В ходе вчерашних торгов рубль дорожал сильнее других ключевых валют развивающихся стран. Основными факторами поддержки национальной валюте выступили высокие цены на сырье, в том числе на нефть Brent, которая удерживается выше отметки 81 долл./барр. (около октябрьских максимумов), а также выкуп инвесторами заметно скорректировавшихся технологических компаний на фондовом рынке США. Также отметим, что объемы торгов на отечественном валютном рынке заметно выросли, что говорит о сохранении привлекательности отечественной валюты у игроков.

На утро вторника формируется благоприятный фон для укрепления рубля: нефть Brent торгуется в плюсе, большинство ключевых валют развивающихся стран пытаются продолжить укрепление к доллару, поддерживаемые замедлением роста ставок по государственным долговым бумагам США.

Сегодня ожидаем, что пара доллар-рубль попытается продолжить нисходящий тренд, закрепившись у отметки 74,5 руб.

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