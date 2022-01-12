ПСБ: Пара доллар-рубль может протестировать отметку 74 руб.

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль смогла завершить вчерашние торги под отметкой 74,5 руб., отыграв потери прошлой недели.

Во вторник национальная валюта продолжила укрепляться, четвертый день подряд. Поддержку рублю продолжили оказывать в первую очередь благоприятные внешние факторы: стоимость нефти Brent поднялась выше отметки 83 долл./барр., восстановление аппетита к риску привело к росту фондовых рынков и оживлению спроса на активы развивающихся стран. Отметим, что рубль с начала года демонстрирует более уверенную динамику, чем большинство валют-аналогов ключевых развивающихся рынков. Отметим также, что торговая активность на валютном рынке вернулась после «длинных» праздников к своим привычным уровням, что настраивает на снижение волатильности колебаний в отсутствие новых вводных и на продолжение фазы удорожания рубля, остающегося фундаментально недооцененным при текущем рынке нефти.

Ожидаем, что сегодня, учитывая сохранение позитивного настроя на мировых рынках, пара доллар-рубль инерционно может протестировать нижнюю границу нашего целевого диапазона 74-75 руб. Но консервативно смотрим на вторую половину дня - публикация статистики по инфляции США, по нашим оценкам, может несколько привести к росту долларовых ставок и придавить общерыночный оптимизм, вернув стоимость доллара выше отметки 74,5 руб.

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