ПСБ: В среду утром на мировых рынках продолжают преобладать оптимистичные настроения

Сегодня ожидаем, что пара доллар-рубль может протестировать нижнюю границу нашего целевого диапазона 74-75 руб.

Рост российского рынка продолжится благодаря стабилизации на мировых рынках, а индекс МосБиржи может попытаться подняться выше уровня 3800 пунктов

Результаты сегодняшних аукционов Минфина РФ будут сильно влиять на динамику рынка рублевых облигаций. Размещение классических ОФЗ 26237 с премией к вторичном рынку может сдвинуть кривую доходности ОФЗ вверх еще на 5-10 б.п.

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