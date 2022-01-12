ПСБ: В среду утром на мировых рынках продолжают преобладать оптимистичные настроения
Сегодня ожидаем, что пара доллар-рубль может протестировать нижнюю границу нашего целевого диапазона 74-75 руб.
Рост российского рынка продолжится благодаря стабилизации на мировых рынках, а индекс МосБиржи может попытаться подняться выше уровня 3800 пунктов
Результаты сегодняшних аукционов Минфина РФ будут сильно влиять на динамику рынка рублевых облигаций. Размещение классических ОФЗ 26237 с премией к вторичном рынку может сдвинуть кривую доходности ОФЗ вверх еще на 5-10 б.п.
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