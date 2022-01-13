«Фридом Финанс»: Рубль снижается вопреки дорожающей нефти

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на московской бирже 12 января завершились в зеленой зоне. К закрытию торгов индекс московской биржи вырос до 3 829.95 б.п. (+1.18%), индекс РТС подорожал до 1612.80 б.п. (+1.09%), индекс голубых фишек поднялся до 25138.75б.п. (+1.57%).

В лидерах роста во второй половине дня были TCS Group (6170, +3.78%), Роснефть (623.60, +1.63%) и Яндекс (4367.8, +0.68%).

Среди лидеров падения Полюс (12232.0 , -1.2%) и ММК (67.52, -3.49%).

Бумаги Роснефти дорожали на фоне начала геологоразведочных работ на трех участках в Якутии и растущих цен на нефть. Но основной импульс к росту придало возобновление обсуждений на правительственном уровне проекта Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК). До 15 марта Минэнерго, Минфин, Минэкономразвития, Минтранс, Минстрой, Минвостокразвития и Роснефть должны дополнительно рассмотреть варианты финансирования внешней инфраструктуры ВНХК за счет разных источников.

Котировки акций Яндекса сегодня продолжали рост на фоне вчерашних новостей про ЭПР. Правительство устранило разногласия по данной программе в рамках которой уже в феврале ожидаются первые запуски беспилотных такси. А сегодня Яндекс вступил в антимонопольное разбирательство в отношении Apple из-за ограничения доступа к альтернативным способам оплаты в app store.

Акции компании Полюс снижались без инфоповода, а бумаги Магнитогорского Металлургического Комбината снижались из-за дивидендной отсечки. Завтра закрытие реестра, чтобы получить дивиденды в размере 3,94% бумаги нужно было успеть купить за два дня до его закрытия.

Котировки нефти марки Brent вырвались вчера из диапазона 81,00-82,00$ за баррель и выросли сегодня до отметки 84.60$ на фоне позитивного прогноза от Минэнерго США. Цена на нефть марки Brent в 2022 году прогнозируется на уровне 75$ за баррель, в 2023 году 68$. Согласно прогнозу, мировые запасы нефти увеличатся на 0.5 млн. баррелей в сутки в 2022 году и на 0.6 млн. баррелей в сутки в 2023 году. Также прогнозируется рост мирового потребления на 2.6 млн. баррелей в сутки в 2022 году и на 1,8 млн. баррелей в 2023г. Добыча сырой нефти в штатах в 2022 году составит 11,8 млн. баррелей в сутки и вырастет до 12,4 млн. баррелей в сутки в 2023 году. Также поддержку котировкам оказала публикация данных в 18:30 мск по запасам сырой нефти в США. Запасы сократились на 4,553 млн. баррелей вместо прогноза в 1,904млн. баррелей.

Курс российского рубля сегодня незначительно снижается к доллару и евро в рамках технической коррекции котировок. Совсем недавно завершились переговоры Россия-НАТО, но прорыва в отношениях так и не произошло, поэтому укрепление российской национальной валюты на фоне дорожающей нефти остановилось и курс доллара сегодня вырос до 74.85 (+0.51%), а курс евро поднялся до 85,53 (+1.03%). Дополнительный стимул росту доллара придала публикация данных по инфляции в США.

Сегодня опубликовали позитивные данные по инфляции в США. Базовый индекс потребительских цен в декабре прошлого года вырос до 0.6%, вместо 0.5% прогнозируемых. Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний также вырос немного выше прогноза, 278,80, вместо 278,74 прогнозируемых. Во время вчерашнего выступления глава Федрезерва Пауэлл заявил, что дальнейшая судьба процентной ставки будет зависеть от роста инфляции. Ее рост на протяжении года будет явным признаком для начала ужесточения денежно-кредитной политики. После выхода сегодняшних данных американский доллар получил поддержку.

Индекс Мосбиржи до конца текущей сессии останется в диапазоне 3800–3890 пунктов, РТС будет торговаться в пределах 1580–1640.

Brent сегодня попытается дорасти до 7-ми летних максимумов в районе 86,70$ за баррель, многое будет зависеть от публикации запасов в штатах.

Рубль в паре с долларом сегодня может скорректироваться до отметки 75,60 в паре с евро есть вероятность снижения до 85,65