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Курсы валют ЦБ РФ на 16 января: 75,7668 руб/доллар США и 86,8894 руб/евро

ЦБ РФ с 15 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 75,7668 руб.
  • 1 евро - 86,8894 руб.
  • 10 китайских юаней - 119,4570 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,1982 р. (1,61%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,4338 р. (1,68%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,2110 р. (1,89%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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