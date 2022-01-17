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«Фридом Финанс»: Рубль остается под давлением

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 14 января на отечественных фондовых площадках проходили в красной зоне. К 17:30 мск индекс Мосбиржи упал на 2,94%, до 3 566,56 пункта, РТС опустился на 2,73%, до 1475,60, индекс голубых фишек откатился вниз на 3,01%, до 23298,34 пункта. Коррекция на отечественных фондовых площадках обусловлена негативной внешнеполитической ситуацией.

Наиболее глубокое падение продемонстрировали Тинькофф Банк (-8,0%), Сбербанк (-7,34%) и Яндекс (-5,04%). Акции отечественного интернет-гиганта рискуют столкнуться с оттоком иностранных инвесторов и попасть под общую распродажу технологических компаний на Nasdaq, которую способно спровоцировать ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.  

 Все голубые фишки торговались на отрицательной территории. Рост показали лишь небольшие компании с низкими оборотами, в том числе Западная Сибирь (+6,02%) и Банк Приморье (+4,69%).  

Котировки нефти марки Brent выросли до $84,98 за баррель (+0,60%) на фоне увеличения спроса и снижения запасов углеводородного сырья в США.  

Российский рубль, как и рынок в целом, остается под давлением новостей внешней политики. Пара USD/RUB в течение сегодняшнего дня выросла до 76,44 (+0,22%), котировки EUR/RUB достигли максимума с июля прошлого года на отметке 87,46 (+0,13%).    

Данные по розничным продажам в США оказались хуже ожиданий: их базовый индекс за декабрь упал на 2,3% при прогнозе роста на 0,2%, а объем реализации в ретейле снизился на 1,9% при консенсусе 0,1%.   

Индекс Мосбиржи до конца текущей сессии останется в диапазоне 3500–3600 пунктов, РТС продолжит колебаться в пределах 1420–1500. 

Котировки Brent способны достичь отметки $86,50, в случае коррекции она ограничится $84 за баррель.  

Рубль в паре с долларом останется в диапазоне 75,60–77,30, в паре с евро есть вероятность снижения до 88–88,7.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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