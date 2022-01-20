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«Фридом Финанс»: Рубль укрепляется

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 17:30 мск 19 января индекс Московской биржи поднялся на 4,46%, до 3477,43 пункта, РТС прибавил 4,93%, индекс голубых фишек вырос на 4,97%. Тем самым обвал предыдущего дня был компенсирован. Восстановление российского фондового рынка, которое мы прогнозировали накануне, было обусловлено в основном некоторым ослаблением внешнеполитических рисков.

В лидеры роста вышли Норникель (+6,52%), котировки которого поддержало повышение мировых цен на никель на 4,52%, Полиметалл (+6,34%) с драйвером в виде дорожающего золота, которое традиционно пользуется спросом как защитный актив во время коррекций на рынке, а также Московская биржа (+ 6,18%), привлекательность бумаги для спекулятивных операций увеличилась.

В списке аутсайдеров оказались ПИК (-3,2%), акции которого негативно отреагировали на данные о том, что доля сделок с ипотекой в продажах девелопера составила в прошлом году 71%. Поскольку ставки по ипотечным кредитам повышаются вслед за ключевой ставкой, это может не лучшим образом сказаться на финансовых результатах компании в текущем году. Также хуже рынка выглядели Fix Price (-3,27%) и Детский мир (-1,94%).

Brent сегодня торгуется разнонаправленно, колеблясь у отметки $88. Международное энергетическое агентство (МЭА) сегодня представило ежемесячный отчет, в котором повысило прогноз мирового спроса на нефть на 3,3 млн баррелей в сутки. Кроме того, МЭА по-прежнему рассчитывает, что добыча в странах, не входящих в сделку ОПЕК+, будет увеличиваться на 1,8 млн баррелей в сутки. По данным агентства, в декабре производство углеводородного сырья росло на 130 тыс. баррелей в сутки, до 98,6 млн, а коммерческие запасы нефтепродуктов в ОЭСР в ноябре сократились на 6,1 млн баррелей, до минимума за семь лет.

Российский рубль укрепляется при поддержке цен на нефть, позитивно реагируя на восстановление отечественного фондового рынка. Пара USD/RUB снижается на 0,83%, до 76,29, пара EUR/RUB падает на 0,76%, 87,51.

Ожидания для индекса Мосбиржи на закрытие сессии: диапазон 3275–3530 пунктов, прогноз для РТС: 1410–1515 пунктов. Brent до конца дня продолжит колебаться в коридоре $86,50–88,5 за баррель. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75,60–77,30 и 85,60–87,60 соответственно.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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