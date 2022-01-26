Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 26 января: 78,9437 руб/доллар США и 89,1511 руб/евро

ЦБ РФ с 27 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 78,9437 руб.
  • 1 евро - 89,1511 руб.
  • 10 китайских юаней - 124,8640 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3015 р. (0,38%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2225 р. (0,25%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5400 р. (0,43%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Авторские туры на Байкал: плюсы и минусы отдыха на великом озере
«Авторские туры – бич всей туротрасли». Как они влияют на имидж Байкальского региона?
«Авторские туры – хороший знак». Как «внешняя угроза» помогает меняться турбизнесу на Байкале
«Я просто дорогу показывал». Чем рискует турист, покупая «авторский тур»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги