«Фридом Финанс»: Рубль слабеет вслед за нефтяными ценами

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 17:00 мск 3 февраля индекс Московской биржи потерял 2,16%, опустившись до 3476,4 пункта, РТС снизился на 2,29%, до 1430,38 пункта, индекс голубых фишек упал на 2,25%, до 22834,89.

В лидеры роста вышли Магнит (+0,24%), ОК РУСАЛ (+0,19%) и Русгидро (+0,21%), в аутсайдерах оказались TCS Group (-5,87%), VK (-4,52%) и ПИК (-3,65%).

Акции Магнита растут в преддверии публикации неаудированных операционных показателей за октябрь-декабрь 2021 года, поскольку в четвертом квартале результаты ретейлеров традиционно превосходят ожидания. Котировки ОК РУСАЛ укрепляются на фоне повышения мировых цен на алюминий (+1,94%), вызванного нехваткой предложения. В текущем году дефицит этого металла на рынке может достигнуть 2 млн тонн, поскольку во многих странах отмечается увеличение спроса. Не исключено, что в 2022 году котировки алюминия обновят исторический максимум, а бумаги RUAL подорожают до 92 руб. за единицу, что соответствует 30-процентному потенциалу роста от текущих уровней. Акции ГК ПИК корректируются на фоне усилившейся конкуренции. В частности, земельный банк компании Самолет в 1,5 раза превышает аналогичный показатель конкурента. Кроме того, объем ввода жилья в эксплуатацию в 2021 году вырос у Самолета на 297% против 25% у ГК ПИК.

Brent снижается на 0,87%, до $88,69 за баррель, несмотря на сокращение запасов в США. Российский рубль демонстрирует ослабление вслед за нефтяными ценами. Пары USD/ RUB и EUR/RUB торгуются по 76,40 и 86,68 соответственно.

Индекс Московской биржи до конца текущей сессии продолжит колебаться в диапазоне 3400–3600 пунктов, РТС останется в пределах 1400–1500. Прогнозы для пар USD/ RUB и EUR/RUB на закрытие: 76,0–77,5 и 85,7–87,0 соответственно.