«Фридом Финанс»: Рубль ищет точку опоры

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В четверг сессия на фондовом рынке не проводилась. Пара USD/RUB подскакивала выше 120. Торговые объемы остаются низкими на фоне принятых ограничений.

Падение рубля приостановилось. Хотя пара USD/RUB обновляла максимумы практически ежедневно, накануне курс рубля к доллару и евро остался вблизи уровня закрытия предыдущего дня. Впрочем, признаков среднесрочной стабилизации мы пока не наблюдаем. На Forex пара USD/RUB в период, когда Мосбиржа закрыта, торгуется в районе 135, что несколько выше, чем биржевой курс с учетом 12%-й комиссии на покупку валюты. Продажи от платежей по крупным экспортным контрактам пока не заметны на рынке. С учетом лагов оплаты за поставки 90–180 дней и ввиду разрыва отдельных цепочек эффект от обязательной продажи валюты на бирже, на наш взгляд, может проявиться в апреле. Кроме того, экспортеры не обязаны продавать валюту именно на бирже, а банки готовы сами удовлетворить предложение на продажу. Наш наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни и недели предполагает постепенный рост курса USD/RUB в диапазон 130–140. Если на рынок поступят средства от крупных продаж экспортеров, доллар к рублю заметно снизится, поскольку во втором квартале объем чистого экспорта может превысит $26 млрд в месяц.

Информация о сроках возобновления торгов на части срочного и фондовом рынках пока отсутствует. Решение может быть принято в ближайшее время. Будут доступны исключительно торги валютой и иностранными бумагами с листингом в США на СПБ Бирже. Ориентиров для пары USD/RUB не обозначаем. Высокая волатильность валютных пар в ближайшее время сохранится.