Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 марта: 7 265,0698 руб/1 г золота и 95,0200/1 г серебра ЦБ РФ с 15 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 7 265,0698 руб.

1 грамм серебра - 95,0200 руб.

1 грамм платины - 3 870,3101 руб.

1 грамм палладия - 9 462,8096 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 210,1400 р. (2,81%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3700 р. (2,43%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 131,0799 р. (3,28%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1 640,4897 р. (14,77%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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