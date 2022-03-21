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Курсы валют ЦБ РФ на 21 марта: 103,9524 руб/доллар США и 114,3996 руб/евро

ЦБ РФ с 19 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 103,9524 руб.
  • 1 евро - 114,3996 руб.
  • 10 китайских юаней - 163,3320 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8488 р. (0,81%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,5315 р. (1,32%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,7070 р. (1,03%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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