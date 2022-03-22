«Фридом Финанс»: Решение о покупке ОФЗ предполагает начало постепенного смягчения кредитных условий Банком России

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

К 14:00 мск на торгах 21 марта рубль укрепился по отношению к американской валюте до 104,8 руб. и снизился к евро до 115,5 руб. С сегодняшнего дня Банк России возобновил биржевые торги облигациями федерального займа и выступит их основным покупателем. Информация свидетельствует о возможном дальнейшем существенном ускорении прироста денежной базы и агрегатов РФ. Судя по историческим аналогиям, в среднесрочном периоде наметившаяся позитивная динамика указанных индикаторов транслируется в снижение кредитных рисков, замедление инфляции и укрепление курса рубля к основным валютам. Решение о покупке ОФЗ на открытом рынке предполагает начало постепенного смягчения кредитных условий Банком России уже на заседании 29 апреля или 10 июня 2022 года. В то же время Мосбиржа с 21 марта по 1 апреля будет проводить операции в интересах нерезидентов, которые смогут продать свои активы. Этот фактор, напротив, формирует краткосрочные риски для рубля

Решение властей Австралии прекратить поставки глинозема в Россию создает риски для операционных показателей Русала. Однако на Австралию приходилось лишь около 9% общего производства глинозема (около 740 тыс. тонн) Русала. Как следствие, компания может компенсировать этот негативный эффект, увеличив загрузку заводов в Гвинее и на Ямайке, где простаивают неиспользованные мощности. Кроме того, алюминиевый гигант также может ограничить продажи глинозема сторонним покупателям. У третьих сторон в 2021 году компания закупила 0,84 млн тонн данного сырья, а продала 1,7 млн тонн. С одной стороны, решение австралийских регуляторов повышает неопределенность в отношении перспектив долгосрочных прогнозов операционной деятельности компании. С другой — оно формирует средне- и долгосрочные рыночные опасения дефицита сырья, что традиционно поддерживает цены на продукцию Русала. В компании, по данным СМИ, «оценивают последствия» указанных регуляторных изменений.

ПАО «Россети Волга» в 2021 году получило чистую прибыль в размере 0,98 млрд руб. против 0,117 млрд руб. чистого убытка в 2020-м. Выручка составила 69,9 млрд руб., повысившись на 7,5% г/г. EBITDA достигла 7,5 млрд руб. (+ 31% г/г). Активы компании за год выросли с 61,5 млрд до 64,8 млрд руб. В отчетности отмечается, что в декабре 2021-го эмитент провел корректировку объема и стоимости оказанных в 2020-м и в 2021 году услуг по передаче электроэнергии ПАО «Химпром» в размере 736,6 млн руб. Хотя у компании и контрагента сохраняются разногласия, связанные с указанной корректировкой, менеджмент ПАО «Россети Волга» убежден в увеличении экономических выгод от операций по признанию выручки. Эта уверенность опирается на судебную практику компании. По итогам ушедшего года эмитент сумел нарастить выручку, несмотря на снижение чистой прибыли до 0,8 млрд руб. Последнее во многом связано с инфляционным давлением. Однако хотим также подчеркнуть, что в прошлом году органы власти также активизировали поддержку отраслевых компаний.

Хотя в конце февраля компания ВР заявила о намерении выйти из совместных проектов и капитала Роснефти, пока активных шагов по уходу из РФ не делается. Более того, BP, по данным ведущих СМИ, продолжает выдвигать своих представителей в наблюдательные органы совместных проектов с российской нефтяной компанией. BP — второй по величине акционер Роснефти, и ранее менеджмент британской корпорации заявлял о намерении продать 19,75-процентную долю стоимостью $11,5 млрд в капитале российской компании. Впрочем, мы полагаем, что эта возможность уже была учтена рынком в котировках Роснефти еще в конце февраля, когда бумаги компании демонстрировали довольно активное снижение. Как следствие, сегодняшняя информация о продолжении активности ВР в совместных проектах способна вывести бумаги Роснефти в число лидеров восстановления после открытия торгов.

Во второй половине дня ожидаем ослабления рубля к доллару США и евро. Оценочные целевые диапазоны закрытия понедельника для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 99,1–107,5 и 107,1–120,15 соответственно.