Курсы валют ЦБ РФ на 22 марта: 104,6819 руб/доллар США и 115,6002 руб/евро
ЦБ РФ с 22 марта установил следующие официальные курсы валют:
1 доллар США - 104,6819 руб.
1 евро - 115,6002 руб.
10 китайских юаней - 164,7160 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,7295 р. (0,70%).
Курс евро по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 1,2006 р. (1,05%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 1,3840 р. (0,85%).
dims
/ Сибирское Информационное Агентство /
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