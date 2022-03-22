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Курсы валют ЦБ РФ на 22 марта: 104,6819 руб/доллар США и 115,6002 руб/евро

ЦБ РФ с 22 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 104,6819 руб.
  • 1 евро - 115,6002 руб.
  • 10 китайских юаней - 164,7160 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7295 р. (0,70%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,2006 р. (1,05%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,3840 р. (0,85%).

/ Сибирское Информационное Агентство /

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