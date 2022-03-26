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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 марта: 6 017,8599 руб/1 г золота и 77,8600/1 г серебра

ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 017,8599 руб.
  • 1 грамм серебра - 77,8600 руб.
  • 1 грамм платины - 3 140,1799 руб.
  • 1 грамм палладия - 7 658,2300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,0299 р. (0,15%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6200 р. (0,80%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,8700 р. (0,69%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 262,3398 р. (3,31%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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