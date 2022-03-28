Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 28 марта: 95,6618 руб/доллар США и 105,2662 руб/евро

ЦБ РФ с 26 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 95,6618 руб.
  • 1 евро - 105,2662 руб.
  • 10 китайских юаней - 150,3100 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3840 р. (0,40%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2017 р. (0,19%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4610 р. (0,31%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«В наших планах ничего не изменилось». Владимир Дмитриев, ЖК «CORSO residence», – о рынке элитной недвижимости премиум-класса
В Иркутской области обсуждают планы импортозамещения
МТС объявила об открытии 500 дополнительных вакансий
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги