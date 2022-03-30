«Фридом Финанс»: Прогноз для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB 83,9–96,6

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

29 марта к 13:30 мск индекс Мосбиржи снизился на 2,4%, несмотря на позитивную динамику нефтяных цен и котировок фьючерсов на американские фондовые индексы. Пары USD/RUB и EUR/RUB торгуются по 86,2 и 95,25 соответственно.

Банк России рекомендовал кредитным организациям проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года, причем пересчет обязательств не должен ухудшать кредитную историю заемщика. Ранее российский регулятор уже прибегал к этой мере в конце января 2015 года, когда пара USD/RUB находилась вблизи исторически максимальных на тот момент значений в районе 70. После выхода этой рекомендации курс российской национальной валюты к американской стабильно укреплялся, составив по итогам апреля 51 руб. за доллар США.

В последние дни отмечается снижение оборотов как в фондовой, так и валютной секции. Эти показатели приблизительно в три раза ниже, чем в среднем в январе — феврале, что традиционно транслируется в повышенную волатильность цен торгуемых инструментов.

Лучше рынка вновь выглядели обыкновенные акции Акрона (+32,5%), а также бумаги VK (+75,7%). Значительнее других проседали котировки Globaltrans (-11%) и Полюса (-8%).

Мы повысили прогноз выручки и чистой прибыли Фосагро и Акрона на 2022 год до 891,8 млрд и 178,4 млрд руб. и, соответственно, 287,6 млрд и 86 млрд руб. Оценка дивидендных выплат по итогам 2022 года для указанных компаний составляет 516,5 руб. и 1255 руб. на бумагу. Текущие целевые цены для обыкновенных акций Фосагро и Акрона предполагают рост котировок до 9595 руб. и 21868 руб. соответственно. Эти оценки учитывают 10%-ю негативную поправку на нерыночные риски и повышение страновой премии за риск.

Инвесторы активно покупают бумаги VK на новостях о значительном росте интернет-трафика российских соцсетей в регионах РФ. В частности, в Новосибирской области за первые три недели марта этот показатель вырос на 57% г/г. Мы не меняем оценки финансовых результатов компании на среднесрочную перспективу, но снизили применяемый дисконт на нерыночные и макроэкономические риски с 50% до 35%.

Согласно вышедшим сегодня данным отчетности по МСФО за 2021 год, чистая прибыль Globaltrans приблизительно на треть превысила общерыночные прогнозы, составив 12,99 млрд руб. Скорректированная выручка и EBITDA достигли 58,5 млрд руб. и 29 млрд руб., что в целом несущественно отличается от наших и рыночных прогнозных значений. Негативная реакция рынка на опубликованные финрезультаты, возможно, связана с сохраняющейся неопределенностью в отношении полного перехода компании в российскую юрисдикцию и перевода ее листинга на Мосбиржу. Негативным фактором для инвесторов остается временная приостановка выплат финальных дивидендов в связи с техническими ограничениями на перечисление денежных средств в холдинговую компанию на Кипре, а также с целью создания запасов ликвидности в соответствующих компаниях группы.

Во вторник во второй половине дня преобладают шансы позитивной динамики на российском долевом рынке. Ориентир закрытия сессии для индекса Мосбиржи: 2330–2530 пунктов. Прогнозные диапазоны для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 83,9–96,6 и 91,6–100,65 соответственно.