Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 апреля: 5 159,8198 руб/1 г золота и 66,5500/1 г серебра ЦБ РФ с 1 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 159,8198 руб.

1 грамм серебра - 66,5500 руб.

1 грамм платины - 2 641,4600 руб.

1 грамм палладия - 5 910,4302 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,7498 р. (0,48%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3700 р. (0,55%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,6799 р. (0,70%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 71,0902 р. (1,22%) . dims

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