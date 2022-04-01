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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 апреля: 5 159,8198 руб/1 г золота и 66,5500/1 г серебра

ЦБ РФ с 1 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 159,8198 руб.
  • 1 грамм серебра - 66,5500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 641,4600 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 910,4302 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,7498 р. (0,48%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3700 р. (0,55%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,6799 р. (0,70%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 71,0902 р. (1,22%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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