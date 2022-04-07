Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 7 апреля: 82,5962 руб/доллар США и 90,5998 руб/евро

ЦБ РФ с 7 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 82,5962 руб.
  • 1 евро - 90,5998 руб.
  • 10 китайских юаней - 129,8380 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7558 р. (0,91%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,1291 р. (1,23%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,1550 р. (0,88%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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