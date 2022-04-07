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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 апреля: 5 162,4800 руб/1 г золота и 65,5300/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 162,4800 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,5300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 605,0701 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 091,7798 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,3901 р. (0,20%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5700 р. (0,86%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 34,5599 р. (1,31%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,7801 р. (1,04%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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