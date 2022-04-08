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«Фридом Финанс»: Укрепление рубля продолжается

Аналитик «Фридом Финанс»:

К концу торгов 7 апреля рублевый индекс Мосбиржи вырос почти на 1%, долларовый РТС поднялся на 5,8%, что было связано с укреплением рубля.

В лидеры роста вышли Белуга (+6,2%),  ГК ПИК (+6%), Мечел (+4%), ИСКЧ (+3,1%). В аутсайдерах оказались бумаги Ашинского метзавода, потерявшие в цене около 10%.
Также снизились депозитарные расписки строительной группы «Эталон» и акции «Дальневосточной энергокомпании» (более чем на 7% каждая).

Цена нефти марки Brent скорректировалась на 1,5%, до $101,4 за баррель. США и ряд государств — импортеров нефти, входящих в МЭА, в совокупности готовы высвободить из стратегических резервов и поставить на рынок около 120 млн баррелей нефти. Соответствующие новости провоцируют снижение котировок углеводородного сырья. Полагаем, что нефтяное эмбарго в отношении России, скорее всего, не будет введено, что также является сдерживающим рост цен фактором.  

Курсы евро и доллара на Мосбирже в парах с рублем к концу торгов 7 апреля опустились до 75,52 и 81,83 соответственно. Ряд китайских компаний оплатил поставки сырья российским экспортерам в юанях. Переход на расчеты между РФ и КНР в национальных валютах способствует укреплению рубля.

Наш ориентир по индексу Мосбиржи на предстоящую сессию: 2600–2630 пунктов. Пары USD/RUB и EUR/RUB на торгах 8 апреля будут колебаться в пределах 74-77 и 80–84 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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