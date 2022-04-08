Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 апреля: 4 732,0400 руб/1 г золота и 59,4900/1 г серебра ЦБ РФ с 8 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 732,0400 руб.

1 грамм серебра - 59,4900 руб.

1 грамм платины - 2 360,9299 руб.

1 грамм палладия - 5 491,6802 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 430,4400 р. (8,34%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,0400 р. (9,22%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 244,1401 р. (9,37%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 600,0998 р. (9,85%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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