Комментарии «Открытие»: Прогнозируемость курса рубля вновь снизилась Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон можно назвать нейтральным. Нефть незначительно дорожает, индексы Азии пытаются избавиться от стартовых потерь. В целом, рынки успокоились в отношении «ястребиных» планов ФРС. Однако для российских акций остаются перспективы новых заявлений по ограничениям из США и Европы. Прогнозируемость курса рубля вновь снизилась Отечественный рынок держался в плюсе, но не смог закрепиться выше отметки 2650 пунктов по индексу МосБиржи. По сути, происходит ежедневная ротация из бумаг лидеров в акции аутсайдеров и наоборот. Если накануне в лидерах были экспортёры, а банки оказались среди аутсайдеров, то на торгах в четверг они поменялись местами. По итогам торгов 7 апреля индекс МосБиржи - 2635,39 п. (+0,92%), а индекс РТС - 1092,41 п. (+5,57%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил скромные 33,674 млрд рублей. 8 отраслевых индексов выросли и 2 снизились. Строительный сектор стал лидером дня, поднявшись на 4,82% за счёт бумаг ГК «ПИК». В целом, для строительной отрасли появляются некоторые просветы в виде ограничений цен на продукцию сталеваров, а также более низкие реальные ипотечные ставки от банков. Аутсайдером оказался сектор химии и нефтехимии (-1,99%), но сектор единственный, который показывает положительную динамику с начала года. Рост составляет 16,73% в сравнении с потерями 30,41% по индексу МосБиржи. Акции крупнейших банков дорожали на довольно негативном фоне, что наталкивает на мысль об участии средств ФНБ. Лидеры G7 заявили, что: «Мы продолжим отключать российские банки от глобальной финансовой системы. Мы уже нанесли существенный урон финансовой системе России, приняв меры по транзакциям с участием активов Центрального банка и ряда других финансовых институтов". То есть, наше предположение о максимальном объёме санкций против всех финансовых учреждений РФ получает подтверждение. Плюс к этому глава Минфина Антон Силуанов подтвердил журналистом, что государственным банкам рекомендовано отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год с целью использования средств для докапитализации. Относительно золотодобывающих компаний ситуация становится менее прозрачной. ЦБ РФ отменил своё решение покупать золото по 5000 рублей за грамм до 30 июня. «В связи с существенным изменением рыночной конъюнктуры Банк России вносит коррективы в ценовую политику при проведении операций покупки золота у кредитных организаций. С 8 апреля 2022 года покупка золота Банком России будет осуществляться по договорной цене», - говорится в сообщении. По сути, существенное укрепление рубля привело к тому, что в России стало выгодно продавать золото. Однако Центробанк мог испытать опасения, что вырученные средства пойдут на покупку валюты. Достаточно удручающая ситуация, так как появлялся реальный шанс вернуть золоту монетарную функцию с последующим снижением роли евро и доллара в резервах. С учётом сложившейся ситуации прогнозирование курса рубля вновь входит в зону неопределённости. Вероятно, что Минфин высказал недовольство резким укреплением рубля. Министр Финансов Антон Силуанов сообщил, что: «Сейчас будем вместе вырабатывать меры по тому, чтобы курс был также прогнозируем и был менее волатильный». Хотя что может быть менее волатильным и предсказуемым, чем привязка рубля к универсальной ценности. Сам же рубль существенно укрепил свои позиции. Экспорт продолжает доминировать над импортом. В течение дня доллар слабел до 74,26, а евро до 80,69. Смеем предположить, что на данных уровнях может проявить себя частный спрос на валюту, даже с учётом высокой комиссии. По итогам дня доллар ослаб на 4,96% до 75,75, а евро на 6,38% до 81,45. На внешних рынках продолжился рост доходности наиболее ликвидных облигаций. По 10-летним казначейским обязательствам США доходность повышалась более чем на 5 базисных пункта до 2,653%, а по аналогичным германским на 3,5% до 0,683%. Индекс доллара вновь подобрался к уровню 99,80 п. Существенное ослабление показал доллар Австралии почти на 0,5%. В отношениях КНР и Австралии назревает очередной кризис из-за активной милитаризации региона. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 99,757 (+0,14%),

EUR-USD - $1,088 (-0,14%),

GBP-USD - $1,3076 (+0,05%),

EUR-USD - $1,088 (-0,14%), GBP-USD - $1,3076 (+0,05%), USD-JPY - 123,97 (+0,13%). «Ястребы» ФРС уверены в силе экономики США Индексы США смогли избавиться от дневных потерь и закрыли торги ростом. В первой половине дня продолжали доминировать беспокойства по поводу активной позиции ФРС по сокращению стимулов для борьбы с инфляцией. Однако экономика остаётся сильной, а корпоративные новости пока преимущественно позитивные. Об этом же говорил президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. По его словам, экономический рост ещё продлиться какое-то время, а вот ставка может быть на 300 базисных пунктов меньше того, что требуется. Как минимум, он хотел бы видеть ставку выше 3,0% до конца текущего года. Число первичных обращений за пособием по безработице упало за прошлую неделю на 5 тыс. до 166 тыс., что является минимальным значением за 54 лет. Акции производителя компьютеров и принтеров HP подскочили на 14,75% на новостях о том, что Berkshire Hathaway Inc. Приобрела 11% долю компании. Бумаги Levi Strauss просели на 0,72%, хотя производитель известного джинсового бренда отчитался по верхней планке ожиданий рынка по прибыли и выручке. Акции производителя вина и спиртных напитков Constellation Brands повысились более чем на 4% на фоне отчётности, показавшей прибыль на уровне $2,37 на акцию при ожиданиях $2,1 на акцию. Бумаги производителя автомобилей Ford Motor упали на 5,2% после снижения рекомендаций Barclays до «на уровне рынка» из-за продолжающихся проблем с поставками полупроводниковых компонентов. 4 отраслевых индексов S&P 500 снизились и 7 показали рост. Наиболее существенное снижение в недвижимости (-0,86%), а самый большой рост в потребительских товарах (+1,18%), энергетике (+1,36%), здравоохранении (+1,86%). По итогам торгов: DJIA - 34583,57 п. (+0,25%),

S&P 500 - 4500,21 п. (+0,43%),

S&P 500 - 4500,21 п. (+0,43%), NASDAQ - 13897,30 п. (+0,06%). Вопрос Тайваня остаётся источником напряжённости в отношениях США и КНР Азиатские рынки проявляли больше неуверенности. Карантинные меры в Китае затмевают вероятные стимулы, а в Японии опасаются роста ставок заимствования и замедления экономики США. Китайские инвесторы проявляют опасаются нового витка замедления экономики в апреле из-за быстрого распространения COVID-19-Omicron. В Шанхае продавали акции здравоохранения, туризма. Меж тем рост в энергетике, инфраструктурных бумагах и строительно-инженерных бумагах составлял от 1% до 3%. Примечательно, что рыночные ожидания допускают лишь одно снижение ставок на 10 базисных пункта в апреле. Соответственно, для большинства подобное смягчение считается незначительным. Акции технологичных компаний в Гонконге теряли более 2%. Накануне почти состоялся дипломатический скандал из-за запланированного визита лидеров демократов в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Однако политик вовремя обнаружила у себя COVID-19. Акции в Японии преимущественно дешевели на опасениях замедления экономики США в свете активного ужесточения денежной политики. Не обошлось и без корпоративных неприятностей. Toyota может заплатить $1,5 млрд Австралии из-за скандала по поводу неработающих фильтров дизельных двигателей. Акции Toyota теряли почти 4%. Управляющая розничными сетями Seven & i Holdings выдала неблагоприятный финансовый прогноз. Это привело к падению бумаг компании более чем на 4%. Более позитивной была ситуация в акциях производителя фотокамер Nikon, акции которого повысились более чем на 6%. Компания объявила о программе обратного выкупа в объёме 30 млрд иен. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 26934,09 п. (+0,17%),

Hang Seng - 21747,37 п. (-0,28%),

Hang Seng - 21747,37 п. (-0,28%), Shanghai Composite - 3251,19 п. (+0,45%). Нефть сдерживается карантином в Китае и продажами стратегических резервов США Накануне котировки нефти вновь снизились из-за опасений сокращения китайского спроса. Впрочем, китайский спрос пока неплохо удовлетворяется поставками из РФ. Собственно, Китай вместе с Индией сократят закупки нефти из Саудовской Аравии в мае, которая столь вовремя повысила отпускные цены для азиатских импортёров. Индийские НПЗ закупили, как минимум, 16 млн бар. российской нефти с поставкой в мае. В самой же России производство в апреле снизилось на 5% по сравнению с мартом, но в большей степени это касается базы европейских поставок, а вот дальневосточные отгрузки существенно возросли. Также напомним, что США ежедневно продаёт до 1 млн бар. нефти из стратегических резервов, что пока позволяет компенсировать психологический дискомфорт от сокращения российского предложения. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $100,74 (+0,16%),

WTI - $96,27 (+0,25%),

Алюминий - $3402,5 (+0,52%),

Золото - $1934,4 (-0,18%),

Медь - $10462,07 (+0,98%),

Палладий - $2263 (+1,79%). info4

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на

