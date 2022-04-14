Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 апреля: 5 033,7798 руб/1 г золота и 64,1900/1 г серебра ЦБ РФ с 14 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 033,7798 руб.

1 грамм серебра - 64,1900 руб.

1 грамм платины - 2 482,4299 руб.

1 грамм палладия - 6 032,7798 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,6599 р. (0,75%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,09%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,6901 р. (1,46%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 354,6199 р. (5,55%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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