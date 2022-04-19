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«Фридом Финанс»: Акции пока не дорожают, как рубль

Аналитики «Фридом Финанс»:

В понедельник, 18 апреля, российский номинированный в рублях индекс Мосбиржи опустился на 3,28%, долларовый РТС упал на 2,44%. 

Одной из главных новостей дня стало заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что в текущем году инфляция будет продолжать расти и ее возвращение к таргету регулятора на уровне 4% возможно не ранее 2024 года. Еще одним важным инфоповодом стало распоряжение президента поддержать население выплатами из бюджета, а также ускорить переход на расчеты с дружественными странами в национальных валютах.  

На этих сообщениях доллар в паре с рублем ослаб до 78,85 руб., евро — до 83 руб. 

В лидерах роста без значимых новостей остались акции НМТП (+13%), к которым присоединились бумаги ДВМП (+3,5%) и ДЭК (+3,2%). Заметно сильнее рынка в целом подешевели депозитарные расписки TCS Group (-8,7%), акции Ашнского метзавода (-7,03%) и ИСКЧ (-6,8%). 

Цена на нефть Brent в Лондоне практически весь день снижалась, однако к вечеру отскочила на 0,6%, до $112,38 за баррель. Поводом для этого, скорее всего, стало сообщение о возможных перебоях с поставками из Ливии из-за социальных протестов.                                                                                         

Наш прогноз по индексу Мосбиржи на предстоящую сессию: 2300–2500 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 77,5–81 и 83–86 руб. соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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