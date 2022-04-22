Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 апреля: 4 700,8999 руб/1 г золота и 60,7600/1 г серебра ЦБ РФ с 22 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 700,8999 руб.

1 грамм серебра - 60,7600 руб.

1 грамм платины - 2 375,1001 руб.

1 грамм палладия - 5 799,1099 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 166,3002 р. (3,42%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,4600 р. (5,39%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 130,3700 р. (5,20%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,4999 р. (0,76%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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