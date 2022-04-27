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«Фридом Финанс»: Рубль укрепляется к доллару на фоне старта налогового периода

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 26 апреля индекс Мосбиржи вырос до 2243,83 б.п. (+2,64%), РТС поднялся до 974,79 б.п. (+3,58%), индекс голубых фишек прибавил 2,92%.     

В лидеры роста вышли Тинькофф Банк (+6,21%), МКБ (+5,68%) и Аэрофлот (+4,82%).  В аутсайдерах оказались Headhunter (-2,89%), Globaltrans (-2,38%) и Petropavlovsk (-1,93%).                

Акции Аэрофлота растут на фоне возобновления полетов в Актау, а также в ожидании выделения дополнительного финансирования на сумму 107 млрд руб. из Фонда Национального благосостояния, которое сейчас рассматривает правительство в дополнение к 110 млрд 

Globaltrans отыгрывает распродажами ожидание снижения прибыли в текущем году из-за запрета на транспортировку грузов в страны ЕС и переориентации российских экспортных потоков на другие рынки. В результате компании потребуется много времени для возвращения на прежние объемы грузоперевозок.
Petropavlovsk уже анонсировал снижение объемов производства в текущем году, но в компании по-прежнему прорабатываются варианты вывода бизнеса из России, поэтому инвесторы и избавляются от бумаг золотодобытчика.  

Яндекс продолжает дешеветь после решения о приостановке инвестиций в бизнес. Инвесторы закрывают позиции в бумагах компании, так как они теряют статус акций «роста». Падение котировок Яндекса может продолжаться до конца текущей недели.

Пара USD/RUB теряет 0,77%, торгуясь у отметки 72,56, EUR/RUB растет на 1,45%, до 78,8.  Укрепление рубля к доллару связано с наступлением в РФ налогового периода, когда экспортеры продают валютную выручку и переводят ее рубли. За текущий месяц экспортеры должны перечислить в бюджет в виде налога около 3 трлн руб. Для этого нужно продать на бирже около $40 млрд. Это поддержит курс рубля.                  

Brent котируется по $102,29 за баррель, прибавляя 0,13%.  Наш целевой диапазон до конца торгов: $97,00–105,00. На котировки нефти продолжают влиять ожидания притока на рынок сырья из стратегических запасов США и других стран, входящих в МЭА, в мае-июне. Однако под отметку $100 цены не уйдут без существенного инфоповода, одним из таких драйверов способны стать еженедельные данные о запасах сырой нефти в США от API.        

Прогнозы для индекса Мосбиржи и РТС до конца дня: 2050,00–2350,00 и 920–1060 соответственно.  Ориентир на вторую половину сессии для пары USD/RUB: 69,55–74,70, для EUR/RUB: 77,00–80,60.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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