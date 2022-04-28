«Фридом Финанс»: На российском рынке продолжается ралли

Аналитики «Фридом Финанс»:

После разворота вверх накануне на торгах 27 апреля отечественные фондовые площадки продолжили закрепляться в зеленом секторе. К последнему часу торгов индекс Мосбиржи вырос на 4,1%, РТС, повысился на 4,5%.

Позитивной динамике способствовали корпоративные новости: решения годовых собраний акционеров и публикации финансовых результатов за первый квартал.

Бесспорными лидерами роста без важных новостей стали депозитарные расписки холдинга TCS Group (+19%), а также — на сообщениях об одобрении ГОСА программы обратного выкупа в объеме до 10% капитала — бумаги Globaltrance (+15%). Существенно подорожали депозитарные расписки VK (+11,6%), котировки Яндекса (+7,6%) позитивно отреагировали на релиз квартальной отчетности. Лидерами снижения в среду стали привилегированные акции Мечела (-7,4%), бумаги ДЭК (-3,13%), немного скорректировались префы Татнефти (-0,64%).

Brent в течение дня двигалась разнонаправленно, склоняясь к нисходящей коррекции, повод для которой дали данные об увеличении коммерческих запасов нефти в США за прошедшую неделю на 691 тыс. баррелей. К вечеру котировки североморского сорта нефти опускались на 0,3%, до $104,34 за баррель.

Сообщения о жестких требованиях Газпрома к европейским потребителям по поводу оплаты газ в рублях способствовали укреплению рубля. В паре с долларом его курс поднялся до 72,75, в паре с евро — до 75,43.

Ориентир на сессию 28 апреля для пар USD/RUB и EUR/RUB: диапазоны 72–75 и 75–79 соответственно. Индекс Мосбиржи, по нашим прогнозам, проведет предстоящие торги в пределах 2350–2500 пунктов.