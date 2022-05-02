Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 мая: 4 312,3198 руб/1 г золота и 52,8900/1 г серебра ЦБ РФ с 30 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 312,3198 руб.

1 грамм серебра - 52,8900 руб.

1 грамм платины - 2 089,3701 руб.

1 грамм палладия - 5 135,5098 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 70,9300 р. (1,62%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0500 р. (3,73%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 72,2699 р. (3,34%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 103,5701 р. (1,98%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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