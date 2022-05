Комментарии «Открытие»: Крепкий рубль оказывает давление на индекс МосБиржи Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед началом торгов в России относительно позитивный. Нефть продолжает дорожать, прочие сырьевые контракты торгуются в плюсе. Рынки Азии также растут на фоне смягчения позиции ФРС. Ожидаемый 6-ой пакет санкций против РФ пока не согласован, но может оказаться более мягким, так как замены российской нефти на мировом рынке нет. Поэтому ждём небольшой отскок в акциях российских нефтяников, а также, вероятно, продолжение укрепления рубля. Крепкий рубль оказывает давление на индекс МосБиржи Российские индексы закрыли день разнонаправленно. Весьма активное укрепление рубля стало дополнительным фактором давления на рублёвый индекс МосБиржи. Кроме того, в Европе продолжают обсуждать 6-ой пакет ограничений для РФ, включая новые отключения российских банков от SWIFT и эмбарго на поставки российской нефти. В значительной степени рынок отразил новые, но достаточно предсказуемые риски. Впрочем, не обошлось и без позитивных корпоративных историй. Активность снизилась по сравнению с прошлой неделей. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 25,945 млрд рублей. По итогам торгов 4 мая индекс МосБиржи - 2373,16 п. (-2,94%), а индекс РТС - 1114,13 п. (+3,02%). Как мы видим, всего три индексные акции повысились в цене из 43. Всего один сектор показал позитивную динамику и им стала электроэнергетика (+0,52%). В данном случае мы можем говорить о том, что компании в меньшей степени зависят от внешней ситуации, что позволяет им сохранять дивидендные выплаты и демонстрировать относительную устойчивость. В частности, совет директоров «Ленэнерго» рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 2021 год в расчёте 0,3479 рублей на обыкновенную акцию и 21,2238 рублей на привилегированную. Сектор нефти и газа снизился на 3,47%. Лидерами снижения стали «НОВАТЭК» и «Татнефть». В обоих случаях можно говорить о высоких рисках потери европейских поставок. В случае с «НОВАТЭК» это в большей степени касается ограничений на заход российских судов в европейские порты, а поставки «Татнефти» ориентированы исключительно на Россию и Европу. Для переориентации экспорта из российской части страны понадобится дорогая транспортировка по железным дорогам, или перевалка через Северный морской путь с использованием танкеров ледового класса, которых в России не так много. По тем же причинам акции «ЛУКОЙЛ» были под давлением из-за существенной доли Европы в поставках компании. Аутсайдером дня стал финансовый сектор (-4,37%). Очередные ограничения могут быть наложены на Сбербанк, который может полностью лишиться зарубежных операций, или, как минимум, финансовых потоков на европейском направлении. Сектор строительных компаний завершил день падением на 3,08%. Однако в течение дня бумаги ГК «ПИК» долгое время находились в числе растущих бумаг. В итоге, лишь акции ЛСР завершили день ростом на 0,55%. Меж тем правительство одобрило льготную ипотеку для специалистов IT отрасли. Предполагается, что ставка по данным кредитам составит лишь 5%, а в течение ближайших двух лет будет выдано до 50 тыс. займов. Послаблений валютного контроля пока не хватает, чтобы увеличить спрос на валюту и приостановить укрепление рубля. Повышение нормы обязательного резервирования в валюте с 2% до 4% никоим образом не сказалось на рынке, как и нет особого влияния продления сроков обязательной реализации 80% внешней выручки с 3 дней до 60 дней. То есть текущие продажи экспортёров продолжают испытывать дефицит спроса. Объём заграничных туристических поездок существенно сократился по сравнению с предыдущими годами, импорт ещё не основал новые каналы поставки. Впрочем, нельзя забывать о таких факторах прежней слабости рубля, как формирование валютных резервов ЦБ РФ и пополнение ФНБ, а также отсутствие деятельности по экспорту капитала. Как итог, доллар и евро упали до значений перед коронавирусным кризисом. Доллар ослаб на 6,57% до 66,30, а евро на 5,76% до 70,445. Примечательно, что наиболее ощутимая просадка доллара случилась под занавес торгов. Центральные банки были поставщиками поводов для движений на Forex. Резервный Банк Австралии неожиданно повысил ставку на 25 базисных пункта до 0,35% и признал некоторую ошибку в том, что не делал этого раньше. Как итог, рынок закладывает ещё более агрессивное повышение в будущем, а доллар Австралии к вечеру укреплялся на 2,25% против валюты США. Впрочем, сам американский доллар подвергся фиксации прибыли. ФРС повысила ставку на 50 базисных пункта, но не стало удивлять рынок ещё более агрессивным действием. Сокращение баланса ФРС начнётся уже с 1 июня в объёме $47,5 млрд в месяц с последующим выходом на объём $95 млрд в месяц. Поскольку на рынке присутствовали ожидания более активных действий ФРС, то принятое решение восприняли в качестве смягчения позиции регулятора. Более того, в рамках пресс-конференции председатель Джером Пауэлл пока исключил повышение ставки на 75 базисных пункта. На этом фоне доходность по 10-летним обязательствам США снижалась почти на 8 базисных пункта до 2,92%. Индекс доллара терял более 0,8%, а золото подорожало на 0,8%. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 102,523 (-0,94%),

EUR-USD - $1.062 (+0.96%),

GBP-USD - $1.263 (+1.06%),

USD-JPY - 129.11 (-0.75%). ФРС неожиданно смягчила свою риторику Заявления об отсутствии планов повысить ставку на 75 базисных пункта вдохновили американский рынок на рост, которого не было с 2020 года. Более того, по словам Джерома Пауэлла, повышение ставки на 50 базисных пункта рассматривается лишь в контексте следующих двух заседаний. Соответственно, это породило ожидания, что текущий цикл ужесточения может оказаться относительно коротким. Возможно, что инфляция так и останется проблемой, но экономика заставит ФРС принять более мягкий подход. Согласно данным ADP Services, число новых рабочих мест в частном секторе экономики США составило 247 тыс. в апреле при ожиданиях 390 тыс. Отрицательное сальдо торгового баланса США увеличилось на 22,3% за март до рекордных $109,8 млрд. Индекс ISM в непроизводственной сфере снизился до 57,1 п. в апреле с 58,3 п. в марте. Продолжается период корпоративных отчётов. Advanced Micro Devices (+9,1%) впервые отчиталась о выручке выше $5 млрд. Кофейная Starbucks Inc. (+9,83%) отчиталась в рамках прогнозов, но менеджмент говорит о рекордном спросе, что позволяет реализовать расширение бизнеса. Производитель вакцин Moderna Inc. (+5,81%) отчитался о прибыли на акцию в размере $8,58 при ожиданиях $5,21. Все 11 отраслевых индекса S&P 500 показали рост. Наиболее сильным он был в секторах коммуникаций (+3,68%) и энергетики (+4,12%). По итогам торгов: DJIA - 34061,06 п. (+2,81%),

S&P 500 - 4300,17 п. (+2,99%),

NASDAQ - 12964,86 п. (+3,19%). Народный Банк Китая вновь занимается вербальными интервенциями Настроения в Азии были позитивными на фоне смягчения риторики ФРС. Японский рынок продолжает отдыхать по случаю Дня Зелени. В Китае поддержку рынку вновь оказывает Центробанк. Индекс деловой активности Китая в сфере услуг от Caixin упал в апреле до 36,2 п. с 42,0 п. в марте. Вполне очевидно, что сфера услуг является основной жертвой карантинных мер в рамках политики нулевой терпимости в отношении коронавируса. На этом фоне Народный Банк КНР продолжает говорить об обеспечении достаточной ликвидности в финансовой системе и мерах поддержки восстановления потребления. Благодаря этим заявлениям секторы товаров широкого потребления и цикличных товаров повышались почти на 1,5% и 2,5% соответственно. Однако в секторе туризма падение на 1% на фоне сокращения внутреннего трафика в праздничные дни на треть по сравнению с прошлым годом. В Гонконге сектор технологичных компаний повышался более чем на 1,5%, реагируя на более мягкую позицию ФРС. По состоянию на 8:50 мск: Hang Seng - 20971,12 п. (+0,49%),

Shanghai Composite - 3075,54 п. (+0,93%). Нефть может подорожать до $150 при резком сокращении поставок из РФ Нефть сохраняет занятые позиции. В Евросоюзе обсуждают вопрос эмбарго на российскую нефть. Пока Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария высказывают свою обеспокоенность и настаивают, как минимум, на исключениях для себя. Среди вариантов может быть запрет на морские поставки при сохранении трубопроводных. Тем не менее, предлагается в течение шести месяцев постепенно сократить закупки сырой нефти у России, а до конца 2022 года отказаться от российских нефтепродуктов. Также предлагается запретить европейским компаниям транспортировку, торговлю и страхование нефтяных поставок из России. В ОПЕК довольно холодно приняли новые инициативы, а генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо вновь заявил об отсутствии возможностей заменить российскую нефть на мировом рынке. Отчёт по запасам в США показал резкий рост экспорта. Согласно информации Минэнерго, на неделе до 29 апреля коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,3 млн бар. до 415,7 млн бар. Запасы бензина сократились на 2,2 млн бар., а дистиллятов на 2,4 млн бар. Запасы в стратегических резервах уменьшились на 3,1 млн бар. до 550 млн бар. Внутреннее производство в США осталось на уровне 11,9 млн бар. в сутки. Экспорт нефти из США увеличился за неделю на 58,1% до 5,884 млн бар. в сутки. Впрочем, импорт вырос на 6,7% до 6,332 млн бар. в сутки. Банк J.P. Morgan пересмотрел прогноз роста спроса в текущем году в сторону понижения. Средний спрос на нефть в 2022 году ожидается на уровне 100 млн бар. в сутки, что на 400 тыс. бар. в сутки меньше, чем в 2019 году. Данный прогноз на 1 млн бар. ниже предыдущей оценки J.P. Morgan. Аналитики банка указывают, что рынок оказался зажат между факторами поддержки котировок в виде геополитических рисков, слабого восстановления производства и рисков сокращения поставок из России, а также факторами сокращения спроса в виде высоких цен, карантинных мер в КНР и продаж из стратегических резервов. Если же с рынка уйдёт ещё 1 млн бар. нефтяных поставок из РФ, то цена нефти может подскочить ещё на 15%-25% от прогноза $114 за баррель в II полугодии. Отметим, что в четверг американский сенат может принять законопроект запрета картелей нефтедобывающих стран (NOPEC). Данный законопроект будет иметь экстерриториальное действие, позволяющее применять антимонопольное законодательство США против других стран. Соответственно, американская прокуратура получит возможность привлечь к судебному разбирательству страны, намеренно создающие условия для роста цен. Ранее подобные законодательные инициативы не находили поддержку даже среди американских нефтяников, но в сложившихся условиях высоких цен на нефть ситуация может поменяться. По состоянию на 9:10 мск: Brent - $111,26 (+1,02%),

WTI - $108,73 (+0,85%),

Алюминий - $3020,5 (+2,29%),

Золото - $1899,4 (+1,64%),

Медь - $9735,65 (+1,80%),

Палладий - $2258 (+0,98%).

