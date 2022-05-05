Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 мая: 4 172,7500 руб/1 г золота и 50,5100/1 г серебра ЦБ РФ с 5 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 172,7500 руб.

1 грамм серебра - 50,5100 руб.

1 грамм платины - 2 146,9700 руб.

1 грамм палладия - 4 976,8599 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 139,5698 р. (3,24%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3800 р. (4,50%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 57,5999 р. (2,76%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 158,6498 р. (3,09%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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