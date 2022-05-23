«Фридом Финанс»: Рубль укрепился — акции упали

Аналитики «Фридом Финанс»:

К началу последнего часа основной сессии 20 мая индекс Мосбиржи скорректировался на 2,7%, а РТС потерял 0,15%.

В лидерах роста второй день подряд оставались акции Qiwi (+14,03%): инвесторы продолжают отыгрывать позитивные ожидания, связанные с программой обратного выкупа. Также значительно лучше рынка выглядели привилегированные акции Транснефти (+1,93%) и бумаги Интер РАО (+0,85%). Список аутсайдеров из-за сообщений об апрельском падении на 11% г/г экспорта минеральных удобрений из РФ возглавили акции Фосагро (-6,86%). Заметно просели также депозитарные расписки X5 Retail Group (-5,9%) и акции Магнита (-5,43%).

Доллар США и евро в паре с российским рублем в первой половине торгов опускались до 57 и 59,7 соответственно. К вечеру часть потерь была отыграна, однако пара USD/RUB теряла 2,02 руб., опускаясь до 59,89, EUR/RUB падала на 2,2 руб., до 62,2. Эти уровни в последний раз фиксировались в 2015-2016 годах.

Мы связываем укрепление отечественной валюты с начинающимся налоговым периодом, а также с новостями о том, что Словакия осуществила первый платеж за поставки российского газа в рублях. Дополнительную поддержку курсу оказали продолжающиеся проволочки в принятии санкций против российской нефтяной отрасли.

Brent подорожала на 0,27%, до $112,21 за баррель, на новостях о подготовке ограничительных мер в отношении импорта нефти из РФ.

Ориентир для индекса Мосбиржи на торги 23 мая: коридор 2300–2400 пунктов. Прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 59–63 и 62–66 соответственно.