Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 мая: 3 756,6201 руб/1 г золота и 45,1900/1 г серебра ЦБ РФ с 31 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 756,6201 руб.

1 грамм серебра - 45,1900 руб.

1 грамм платины - 1 937,3400 руб.

1 грамм палладия - 4 146,5200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 189,2101 р. (4,80%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5300 р. (3,27%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 73,7400 р. (3,67%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 108,3399 р. (2,55%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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