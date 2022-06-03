Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 3 июня: 61,5750 руб/доллар США и 64,9053 руб/евро

ЦБ РФ с 3 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 61,5750 руб.
  • 1 евро - 64,9053 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,5701 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1017 р. (0,17%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,2424 р. (1,95%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1391 р. (0,15%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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